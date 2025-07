Colisão entre carros seguida de capotamento termina em briga e mobiliza equipes na Dutra, em Resende

Uma colisão envolvendo dois automóveis, seguida de capotamento, foi registrada por volta das 19h de domingo (dia 13), na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O acidente aconteceu no km 307 da pista sentido Rio de Janeiro.

De acordo com as primeiras informações, além dos feridos no acidente, a situação se agravou após as vítimas se envolverem em uma briga no próprio local da ocorrência. A confusão exigiu reforço policial e resultou no encaminhamento de envolvidos para a Delegacia de Polícia Civil de Resende.

Equipes de resgate também foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos no local, conduzindo os feridos ao hospital da região. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre o motivo da discussão após o acidente.

Foto: Arquivo/PRF