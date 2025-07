Feirão Limpa Nome acontece em Barra Mansa na próxima semana

Nos dias 23, 24 e 25 de julho, Barra Mansa vai receber a primeira edição do Feirão Limpa Nome. O evento, que será realizado no campus da Nova UBM (Centro Universitário de Barra Mansa), representará uma importante oportunidade para os munícipes renegociarem dívidas com empresas de vários segmentos, com condições facilitadas.

O Feirão Limpa Nome é um projeto institucional do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), já realizado com sucesso em diversas cidades do estado, visando contribuir para a recuperação do crédito e o combate ao superendividamento dos cidadãos. Em Barra Mansa, a ação será promovida através de uma parceria da Prefeitura com o Cejusc (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania), o Procon, o Sicomércio, a Aciap-BM, a OAB-BM e a Nova UBM.

Além de permitir a renegociação de dívidas diretamente com instituições credoras, o Feirão Limpa Nome vai oferecer orientação jurídica gratuita com apoio da OAB; consultas ao SPC/Serasa; encaminhamentos para educação financeira; mediação de conflitos com suporte do Cejusc e ações educativas com orientações práticas e distribuição de materiais informativos sobre consumo consciente e prevenção do superendividamento.

Felipe Goulart, coordenador do Procon do município, ressaltou que as dívidas com as instituições participantes não precisam necessariamente estar negativadas. “Nosso principal objetivo é fazer os melhores acordos para os cidadãos, garantindo que voltem a ter crédito e possam voltar para o mercado de consumo. O Feirão vem para trazer dignidade aos cidadãos que têm algum débito em seu nome”, disse.

Para a juíza e coordenadora do Cejusc de Barra Mansa, Dra. Anna Carolinne Licasalio, o Feirão Limpa Nome não é apenas uma ação voltada à renegociação de dívidas — é um gesto coletivo de reconstrução.

– Ao abrir caminhos para que tantas pessoas possam recuperar seu nome, sua autonomia financeira e a confiança em si mesmas, estamos também devolvendo dignidade e cidadania. Sabemos que por trás de cada CPF negativado existe uma história, uma dor, um imprevisto. E é por isso que reunimos instituições públicas e privadas, voluntários e conciliadores, para dizer a essas pessoas: vocês não estão sozinhas – afirmou.

Anna Carolina frisou a importância de oferecer essa oportunidade à população. “Acreditamos em recomeços. Acreditamos que todos merecem uma nova chance. E o Feirão é exatamente sobre isso: promover esperança com responsabilidade, acolher sem julgamento, construir soluções reais para quem mais precisa”, concluiu a juíza.

As seguintes empresas irão participar do Feirão Limpa Nome:

Bancos: Bradesco, Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Santander, Sicoob, Sicredi;

Comércio: Tribo, Lumman, Peg Shoes;

Educação: Nova UBM, Colégio Nossa Senhora do Amparo;

Saúde: Unimed;

Serviços: Saae, Light;

Telefonia/Internet: Tim, Claro, Oi.

Fotos: Leandro Araújo