Festival Sabores do Vale do Café movimenta o inverno em Rio das Flores

O Festival Sabores do Vale do Café reuniu, no último final de semana, moradores e atraiu turistas para Rio das Flores. Além de muita gastronomia, o evento teve as apresentações musicais do grupo Tambores de Aço da Fundação CSN, da Banda Ultravolts, da dupla Noelle e Junior, do grupo Nação Mestiça e do cantor Rodrigo Muller.

A abertura contou com as presenças do secretário de Agricultura de Abastecimento do Estado, Dr, Flávio; do presidente da Pesagro, Paulo Renato; do presidente do Sicomércio, Marco Torres; do prefeito Rodrigo Cibalena; do assessor especial da Setur-RJ e coordenador das ações de turismo no Vale do Café, Wanderson Farias; e de outras autoridades.

Aproveitando o evento, que teve apoio do Governo do Estado, o prefeito Rodrigo Cibalena e o secretário Dr. Flávio assinaram o documento em que Rio das Flores passa a fazer parte do”Estradas Agro RJ”, programa do governo que dá condições de escoamento da produção aos produtores com a manutenção das vias públicas.

“O festival foi um grande sucesso! Agradeço ao secretário Gustavo Tutuca, ao secretário Dr. Flácio e ao governo do estado do Rio de Janeiro por todo o apoio ao nosso município”, disse o prefeito Cibalena.

Wanderson Farias lembrou que o festival Sabores do Vale do Café já passou por Vassouras, Ipiabas e Pinheiral. “É uma orientação do nosso secretário Gustavo Tutuca incentivar eventos como esse. Cada cidade que recebe o Sabores do Vale do Café é beneficiada. Além disso, os produtores do APL do Vale do Café estão presentes em todos os eventos, promovendo seus produtos”, disse o assessor especial.

O Festival Sabores do Vale do Café tem apoio das Secretarias de Estado de Turismo, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, da Pesagro, do Sesc, do Sicomércio e de outros parceiros.