A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ) apresentou, nesta segunda-feira (dia 27), os resultados fiscais do terceiro quadrimestre de 2022 em audiência pública da Comissão de Orçamento da Alerj. Os números apontam o equilíbrio das contas do Rio de Janeiro, que registrou superávit de mais de R$ 6 bilhões no ano passado.

“A prestação de contas comprova que estamos promovendo uma gestão planejada e responsável das finanças públicas. Dessa forma, conseguimos ampliar os investimentos em Infraestrutura, Saúde e Educação em 2022. Ao todo, foram aplicados R$ 5,6 bilhões nessas áreas, quase 200% a mais do que no ano anterior”, afirmou o governador Cláudio Castro.

O relatório de gestão fiscal foi apresentado pelo secretário de Fazenda Leonardo Lobo, que atribuiu o resultado positivo ao crescimento das receitas tributárias no primeiro semestre de 2022 e aumento da arrecadação de Royalties e Participações Especiais ao longo do ano. A atividade econômica do estado cresceu 4,96%, sendo superior ao avanço do país, que foi de 2,78%.

Em relação aos Restos a Pagar, o estado manteve a redução do estoque, passando de R$ 11,3 bilhões em 2021 para R$ 7,5 bilhões em 2022, registrando o menor volume desde 2015. Leonardo Lobo destacou a importância desse resultado:

“O Rio está voltando a ser um bom pagador. Os melhores fornecedores vão se apresentar, pois sabem que vão receber. Para atingir este número, foi realizado um grande trabalho pela estrutura do Governo, em uma soma de esforços da Fazenda e do Planejamento, e nós ainda vamos melhorá-lo”.

Também estiveram presentes na audiência pública a subsecretária do Tesouro, Stephanie Guimarães; o subsecretário-geral, Bruno Schettini; as subsecretárias Geral de Contabilidade, Yasmim Monteiro; e Adjunta de Política Fiscal, Liliane Figueiredo; o secretário de Planejamento e Gestão, Nelson Rocha; e representantes do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

