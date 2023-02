A Petrobras anunciou uma redução de 3,93% no preço médio da gasolina vendida para as distribuidoras e de 1,95% no preço do diesel a partir de amanhã (dia 1°). Com isso, a gasolina vai ser vendida a distribuidoras a R$ 3,18 (uma queda de R$ 0,13 por litro) e o diesel será vendido a R$ 4,10 (uma queda de R$ 0,08).

Segundo a estatal, a redução têm como objetivo “a busca pelo equilíbrio dos preços da Petrobras nos mercados nacional e internacional, através de uma convergência gradual”. Além disso, a companhia informou que, na formação de preços de derivados de petróleo e gás natural no mercado interno, busca “evitar o repasse da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio, ao passo que preserva um ambiente competitivo salutar nos termos da legislação vigente”.