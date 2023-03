A Receita Federal informa que o Programa do Imposto de Renda (PGD/2023) será liberado nesta quinta-feira (dia 9). Em princípio, ele seria disponibilizado no dia 15 de março, quando inicia o prazo de entrega das declarações.

A antecipação ajuda o contribuinte que, ao ter acesso às informações necessárias para a entrega da declaração, pode se organizar e juntar a documentação necessária. Além disso, a medida deve evitar possíveis congestionamentos.

A RFB lembra que as funcionalidades de entrega e transmissão, juntamente com as informações da declaração pré-preenchida, terão início no dia 15 de março.

Acesse aqui todas as informações sobre a Declaração do Imposto de Renda 2023:

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda

Para baixar o programa gerador o imposto de renda 2023 é só acessar o link abaixo:

Download do Programa de Imposto de Renda — Receita Federal (www.gov.br)