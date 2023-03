O governador Cláudio Castro foi um dos agraciados, na sexta-feira (dia 10), com a medalha comemorativa pelos 90 anos da Justiça Eleitoral. A cerimônia, que condecorou também outras 26 autoridades, foi realizada no Grande Hall do Palácio da Democracia, futura sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), na Rua da Alfândega, no Centro do Rio. A comenda é uma homenagem a personalidades que prestaram relevantes serviços à Justiça Eleitoral, à cultura jurídica eleitoral e à democracia.

“É uma satisfação receber essa honraria tão importante. A democracia é algo sagrado e ser homenageado nesta data histórica, por defendê-la, é um orgulho muito grande. Aproveito para cumprimentar a todos os integrantes da Justiça Eleitoral, instituição fundamental para garantir o ambiente democrático, a transparência e a legitimidade nas eleições”, afirmou Cláudio Castro, ao lado da primeira-dama, Analine Castro.

Entre os homenageados, autoridades do Judiciário, como o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, e a presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Maria Thereza Moura.

Durante o evento foram entregues 27 medalhas, de dois tipos: Medalha do Mérito Eleitoral e Medalha Comemorativa dos 90 anos da Justiça Eleitoral. Os nomes, indicados pelo presidente do TRE-RJ, desembargador Elton Leme, foram aprovados por unanimidade na sessão plenária do Colegiado do TRE-RJ, realizada na última quinta-feira.

A solenidade foi a primeira atividade pública realizada na futura sede do TRE-RJ, que passa por obras estruturais e de restauração. O edifício histórico, concluído em 1926, para ser sede do Banco Alemão Transatlântico, tem tombamento definitivo pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac) desde 2001.

O ministro Alexandre de Moraes e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski discursaram. Ambos exaltaram a força da democracia, que, segundo eles, venceu o ódio e a desinformação no último processo eleitoral.

“O respeito ao estado de direito imperou. A Justiça Eleitoral não admite mais qualquer ferimento à democracia no Brasil”, destacou Moraes, sob aplausos.

OS AGRACIADOS

Medalha do Mérito da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro:

Presidente do STF, ministra Rosa Maria Pires Weber (STF)

Ministro Benedito Gonçalves (STJ/TSE)

Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino (STJ)

Ministro Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin (STJ)

Ministro João Otávio de Noronha (STJ)

Ministro Raul Araújo Filho (STJ/TSE)

Ministro Humberto Eustáquio Soares Martins (STJ)

Ministro Luiz Alberto Gurgel de Faria (STJ)

Presidente do STJ, ministra Maria Thereza de Assis Moura (STJ)

Ministra Maria Isabel Diniz Galloti (STJ)

Ministra Maria Claudia Bucchianeri (TSE)

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino de Castro e Costa

General André Luis Novaes Miranda

Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo da Costa Paes

Presidente do Colégio Permanente dos Juristas da Justiça Eleitoral (Copeje), Telson Luis Cavalcante Ferreira

Desembargadora eleitoral Alessandra de Araújo Bilac Moreira Pinto (TRE-RJ)

Secretário Estadual da Casa Civil, Nicola Moreira Miccione

Secretária-geral da Presidência do TRE-RJ, Mariana Figueiredo Corrêa

Medalha Comemorativa do Aniversário dos 90 anos da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro:

Presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes (TSE)

Ministro Luís Roberto Barroso (STF)

Vice-presidente do TSE, ministro Ricardo Lewandowski (TSE)

Ministro Luis Felipe Salomão (STJ)

Ministro Mauro Luiz Campbell Marques (STJ)

Governador do Rio, Cláudio Bomfim de Castro e Silva

Secretário de Assuntos Federativos da Presidência da República, André Ceciliano

Desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira (TJRJ)

Ex-presidente do TRE-RJ, desembargador Antônio Jayme Boente (in memoriam)

Foto: Ernesto Carriço