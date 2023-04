O interior do Estado do Rio de Janeiro continua se destacando como um dos locais mais procurados para quem quer desfrutar de feriados prolongados ou férias, segundo a Associação Brasileira Da Indústria De Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ) e HotéisRio. Os dados divulgados esta semana mostram que, para o feriado do Dia do Trabalhador, 1º de maio, a taxa de ocupação da rede hoteleira atingiu 81,74%, ficando a cidade de Miguel Pereira em primeiro lugar no interior do estado, com 93% dos hotéis ocupados.

“O nosso Estado é rico em cultura, gastronomia e pontos turísticos. Esse resultado é fruto de muito trabalho e parceria com todos os nossos municípios. Não deixamos de priorizar nenhuma cidade, mesmo as mais distantes. O Rio de Janeiro passa por um momento de destaque no setor hoteleiro, sendo reconhecido pela segurança, estrutura e capacitação para receber turistas do mundo inteiro”, comemora o governador Cláudio Castro.

Também ganham destaque no turismo outras cidades do interior do Estado, como Macaé, com 84% da rede hoteleira ocupada neste feriado, seguido de Cabo Frio (83,30%), Petrópolis (82,40%), Nova Friburgo (82,10%), Armação dos Búzios, Penedo (que pertece ao município de Itatiaia) e Rio das Ostras, empatados com 82%. Já a Capital está com ocupação média de 83,78%.

“A cada feriado, Miguel Pereira se consolida como um dos principais destinos do estado do Rio de Janeiro. Temos tudo que o turista procura: o terceiro melhor clima do mundo, natureza exuberante e atrativos como a Rua Coberta, com ótimos restaurantes, o Parque dos Dinossauros, e muito mais. Estamos de portas abertas para os nossos visitantes”, destaca o prefeito de Miguel Pereira André Português.