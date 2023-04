O corpo de um homem – ainda não identificado – foi encontrado no sábado (dia 29) no Rio Paraíba do Sul, próximo ao bairro Rolamão, em Pinheiral. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima aparentava ter entre 25 e 30 anos e não apresentava sinais de violência no corpo. O caso foi imediatamente registrado na delegacia de Pinheiral e a perícia foi acionada para auxiliar nas investigações.

O corpo foi retirado da água pelos bombeiros e levado para o Instituto Médico Legal de Volta Redonda, cidade vizinha, onde passará por uma autópsia para determinar as causas da morte. Até o momento, as circunstâncias do ocorrido são desconhecidas.

As investigações seguem em curso e quaisquer informações que possam ajudar a esclarecer o caso devem ser repassadas à Polícia Civil de Pinheiral.