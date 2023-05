O governador Cláudio Castro se reuniu, nesta quarta-feira (dia 3), com o comissário europeu para o Meio Ambiente, Oceanos e Pesca, Virginijus Sinkevicius, com o embaixador da União Europeia no Brasil, Ignacio Ybañez, além dos secretários de Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah, e Turismo, Gustavo Tutuca. O objetivo foi firmar uma parceria entre o Governo do Estado e a União Europeia (UE), para desenvolver projetos que estimulem investimentos em infraestrutura para a transição ecológica do estado.

“Nos últimos anos temos conseguido recuperar o protagonismo econômico do Estado do Rio de Janeiro, principalmente na pauta da transição ecológica. A sustentabilidade está entre as prioridades do governo. Nosso objetivo é transformar o Rio na Capital Verde da América Latina”, declarou o governador Cláudio Castro.

Entre as iniciativas já adotadas pelo Estado, no início de fevereiro, foi assinado pelo governador Cláudio Castro o decreto que regulamenta a logística reversa, apresentando normas sobre o descarte adequado de resíduos sólidos, além de regras para os cuidados com agrotóxicos, pilhas, baterias, entre outros. A medida colabora com as questões ambientais, reduzindo custos, reutilizando materiais e garantindo a transição do estado do Rio para a economia circular. A transição ecológica tem sido vista como uma mudança de paradigma para as políticas ambientais do Brasil e também da União Europeia.

“O objetivo da nossa visita é promover a integração multinível e multissetorial no avanço da política do meio ambiente do Estado do Rio de Janeiro. Estamos propondo uma cooperação em economia circular e proteção ambiental. A União Europeia quer fornecer respaldo à agenda verde do Brasil”, afirmou Virginijus Sinkevicius.

Durante a reunião, o governador Cláudio Castro ainda destacou que o Rio de Janeiro é o segundo maior produtor de biogás do Brasil e o primeiro em biometano, além de contar com o maior investimento privado da América Latina, o Porto do Açu, que já possui projetos em hidrogênio verde.

“O Governo do Rio tem buscado cada vez mais atrair empresas e investimentos preocupados com a melhoria de indicadores sociais, eficiência no uso de recursos naturais, consumo consciente e baixa emissão de carbono. O Estado tem um papel fundamental na implementação de políticas públicas que incentivem esses conceitos”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah.

A concessão do saneamento foi mais um destaque entre as medidas implementadas para a transição ecológica do Estado. Além da universalização da distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto para cerca de 13 milhões de pessoas, a concessão projeta recuperar a Baía de Guanabara até 2033, injetando R$ 10,6 bilhões na despoluição do ecossistema.

Economia Azul

Em abril, o Governo do Rio lançou o Blue Rio – primeiro programa colaborativo de economia azul da América Latina, em parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e a consultoria de inovação aberta Beta-i Brasil. O projeto vai buscar startups ao redor do mundo para propor soluções inovadoras a fim de combater os entraves da economia do mar no estado, com foco em práticas sustentáveis.

Nos últimos dois anos, o Rio de Janeiro foi o estado com o nível mais alto de oferta de emprego relacionado às atividades marinhas: mais de 400 mil postos de trabalho. Só na Baía de Guanabara atuam de 18 a 22 mil pescadores.

Foto: Divulgação