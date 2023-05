Morreu, na noite de segunda-feira (dia 8), a cantora Rita Lee, aos 75 anos. Ela foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e vinha fazendo tratamentos contra a doença.

Em comunicado, a família da cantora divulgou a morte. “Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou”. O velório será aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, na quarta-feira (dia 10), das 10h às 17h.

Rita Lee é uma das maiores cantoras e compositoras do Brasil, sendo referência para quem, a partir de meados dos anos 1970, se interessava pelo rock, gênero pelo qual despontou no grupo Os Mutantes, e permanecendo de 1966 a 1972, lançando cinco discos com a banda.

Imagem: Reprodução/Instagram