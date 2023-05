Policiais civis da 165ª DP (Mangaratiba) prenderam, nesta quarta-feira (dia 10), um homem pelo crime de homicídio. Ele foi capturado na Capital Fluminense, após informações do Setor de Inteligência da distrital.

De acordo com as investigações, o acusado teria matado o próprio pai a pauladas, no ano passado, no distrito de Muriqui, na Costa Verde Fluminense. A vítima era conhecida e estimada na região, e o autor teria sido acobertado pela mãe, que está foragida.

Após o cumprimento das formalidades de praxe, o criminoso foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça. Contra o homicida, foi cumprido um mandado de prisão.

As investigações continuam para esclarecer o assassinato por completo.