O município de Volta Redonda fará em breve um concurso público com a oferta de 1.100 vagas, com o objetivo de substituir aquelas preenchidas por contratação de autônomos, que recebem por meio de RPA (Recibo de Pagamento Autônomo). A seleção já foi solicitada pela Secretaria Municipal de Administração (SMA) e os aprovados irão trabalhar em regime estatutário, com remunerações que vão variar conforme o cargo.

“Estamos reorganizando as finanças municipais, também a parte organizacional e administrativa, que foi completamente desorganizada na gestão anterior. O prefeito Neto determinou que fossem feitos estudos para viabilizar a abertura de concurso público, garantindo assim os princípios que norteiam esse tipo de seleção: isonomia, impessoalidade, moralidade e eficiência, com responsabilidade”, explicou o secretário municipal de Administração, Cláudio Franco, acrescentando que o concurso para área de assistência social já está finalizado e, em breve, serão feitas nomeações.

De acordo com o planejamento da SMA, serão disponibilizadas vagas para cargos da área de saúde, como Técnico de Enfermagem, Farmacêutico e Psicólogo; funções administrativas, como Recepcionista e Almoxarife; entre outras, como Porteiro e Motorista.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou a importância de realizar esse concurso público que, segundo ele, é um dos maiores que a prefeitura já promoveu em número de vagas disponibilizadas, além de atender um acordo com o Ministério Público (MP), com o objetivo de sanar definitivamente a questão dos RPAs.

“Com a realização do concurso, abriremos a concorrência e poderemos garantir a todos os direitos inerentes aos servidores estatutários do município. Já conquistamos muito: pagamos salários atrasados, voltamos a pagar no mês trabalhado, antecipamos o 13º, e até concedemos reajuste salarial. E vamos continuar trabalhando para melhorar as condições para o funcionalismo público e, com isso, oferecer cada vez mais um serviço público de qualidade para a população”, disse o prefeito.

Foto de Cris Oliveira – Secom/PMVR.