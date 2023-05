Visando reduzir o tempo de deslocamento e espera no serviço de atendimento de pacientes em casos de urgência, Pinheiral recebeu na manhã desta quinta-feira (dia 11), a ambulância que irá reforçar o trabalho dos profissionais que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. O veículo foi oficialmente entregue no último sábado (dia 6), pelo governador do Estado do Rio de Janeiro, Claúdio Castro, e o secretário de Estado de Saúde, Dr. Luizinho, em cerimônia realizada no Hospital Regional Dra. Zilda Arns Neumann.

Participaram da cerimônia de entrega o prefeito Ednardo Barbosa, o secretário de Saúde, Everton Alvim, os vereadores José Augusto dos Santos-Cardoso Gugu e Mário Arthur, o Deputado Estadual e secretário de Turismo, Gustavo Tutuca e outros deputados estaduais e federais , vereadores e prefeitos de toda a região.

Para o prefeito Ednardo Barbosa, o recebimento do veículo é um importante reforço para a prestação de um serviço de saúde de qualidade à população

“O veículo irá auxiliar muito o trabalho da equipe do SAMU, principalmente no deslocamento dos pacientes para as unidades de saúde da região, como nos casos de urgência dentro da cidade, gerando mais agilidade no atendimento dos pacientes. Quero agradecer ao governador Claúdio Castro e o secretário de Estado de Saúde, Dr. Luizinho pela iniciativa que vai beneficiar a população Pinheirense”, disse o prefeito.

Foto: divulgação