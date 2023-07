O Governo Federal efetua, nesta segunda-feira (dia 17), o pagamento do último lote do abono salarial do PIS/Pasep de 2023, referente ao ano-base 2021, beneficiando 4,2 milhões de trabalhadores. A medida representa um alívio financeiro para muitos indivíduos em um período de endividamento recorde.

A Caixa Econômica Federal realizou o depósito para 3.659.893 pessoas nascidas em novembro e dezembro, enquanto o Banco do Brasil pagou 544.228 servidores públicos com final de inscrição no Pasep contendo os números 8 e 9. O calendário do PIS e do Pasep de 2023 teve início em fevereiro, e aqueles que já receberam o benefício têm até dezembro para efetuar o saque.

O valor do Abono Salarial varia de R$ 110,00 a R$ 1.320,00, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano-base de 2021. Os trabalhadores podem verificar se têm direito ao benefício e qual será o valor através da Carteira de Trabalho Digital ou do portal gov.br.

Para receber o abono salarial do PIS/Pasep, é necessário ser um trabalhador com carteira assinada ou servidor público que tenha recebido um salário mensal médio de até dois salários-mínimos durante o ano-base, que no caso de 2023 é o ano de 2021. Empregadas domésticas e trabalhadores rurais ou urbanos empregados por pessoa física não têm direito ao benefício.

O pagamento do abono é disponibilizado de acordo com as informações fornecidas pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial. Aqueles que foram informados na RAIS até 21 de junho de 2022 e no eSocial até 5 de dezembro de 2022 receberão o benefício de acordo com o calendário de pagamento de 2023. Após essas datas, os pagamentos serão realizados no calendário do ano seguinte.

A Caixa realiza o depósito do abono na conta corrente ou poupança para clientes do banco, enquanto os não-clientes recebem o valor em uma conta poupança digital, que pode ser movimentada através do aplicativo Caixa Tem. Para aqueles que já possuem conta na Caixa, os créditos são realizados nas contas existentes e os valores podem ser movimentados utilizando o cartão da conta, internet banking ou o aplicativo do banco.

Caso não seja possível creditar o valor em uma conta na Caixa ou em uma conta poupança social digital, o trabalhador pode sacar o dinheiro utilizando o Cartão do Cidadão e a senha nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências.

No caso do Pasep, o Abono Salarial é pago aos servidores públicos e trabalhadores de empresas estatais através do Banco do Brasil. O calendário de pagamento é determinado pelo dígito final do número de inscrição no PASEP. Os servidores públicos que têm direito ao Pasep devem verificar se houve o depósito em conta. Em caso de não recebimento, é necessário comparecer a uma agência do Banco do Brasil com um documento de identificação. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone 0800-729 00 01.