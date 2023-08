A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SMOP), está reforçando a importância de discutir os assuntos abordados durante a campanha nacional Agosto Lilás. Em Barra Mansa, um trabalho notável tem sido feito pela Patrulha da Mulher, que integra a Guarda Municipal e está em funcionamento desde 2019.

O Agosto Lilás foi criado em alusão à Lei Maria da Penha, sancionada em agosto de 2006, quando surgiu a necessidade de inibir de forma mais incisiva os casos de violência doméstica no país. A campanha nasceu com o objetivo de alertar e conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do enfrentamento à violência contra a mulher, incentivando as denúncias de agressão. O lilás simboliza respeito e, por esse motivo, esse tom foi escolhido para colorir o mês da campanha.

De acordo com a coordenadora da Patrulha da Mulher, Alcilene Novais, o assunto deve ser sempre lembrado. ”É de extrema importância falar e tratar do tema violência de gênero. Algumas mulheres acreditam que não sofrem violência doméstica, porque pensam que violência é somente a física, mas precisamos ressaltar que, além da física, casos de violência psicológica, moral, sexual e patrimonial também são recorrentes.” ressaltou.

Segundo Alcilene, a Lei Maria da Penha encoraja as mulheres a realizar mais denúncias, especialmente porque no passado muitas tinham medo de iniciar o processo, ou dar prosseguimento a ele, por se sentirem intimidadas pelos homens. A coordenadora ainda destacou que, no ano de 2023, a Patrulha da Mulher atendeu mais de 80 ocorrências até o mês de julho, contendo registros de ameaça, lesão corporal, estupro, perseguição e outros. A ocorrência que mais se destaca é lesão corporal.

ATENDIMENTO

O atendimento da Patrulha da Mulher acontece de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas. O disque patrulha funciona por meio do telefone (24) 99931-8829. Aos fins de semana e feriados, as denúncias de agressões devem ser efetuadas diretamente na 90ª Delegacia de Polícia, no Centro.

A Patrulha da Mulher orienta e auxilia a vítima no processo de registro e dá suporte às medidas protetivas que podem ser solicitadas, no momento do Boletim de Ocorrência, na Delegacia.

Dependendo do caso, a mulher pode ser levada para uma unidade de saúde – Hospital da Mulher, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou Santa Casa. Caso seja necessário, a vítima também pode ser encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames.



REDE DE APOIO

A rede de suporte ao atendimento à mulher disponibiliza os seguintes contatos:

– Central de Atendimento à Mulher: 180

– Disque Denúncia: 100

– Ouvidoria do Ministério Público: 127

Além da Patrulha da Mulher, as mulheres vítimas de violência em Barra Mansa podem contar com os seguintes locais:

– Hospital da Mulher – (24) 3512-0719 Avenida Tenente José Eduardo, 200, Ano Bom.

– UPA – (24) 3323-4471 Rua Luís Ponce, 263, Centro.

– 90ª Delegacia de Polícia Civil – (24) 3328-4863 Avenida Domingos Mariano, s/n, Centro.

