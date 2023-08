O Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA comemora mais uma conquista significativa em sua trajetória educacional: o prestigioso selo de “Ensino Superior e Empregabilidade: Instituição Comprometida”, conferido pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), em parceria com a Symplicity.

A chancela reforça o compromisso do UniFOA com a preparação dos alunos para o mercado de trabalho – competitivo e em constante evolução. O reconhecimento não é apenas um testemunho da qualidade dos cursos oferecidos, mas também da dedicação da instituição em cultivar profissionais aptos a enfrentarem os desafios do cenário profissional atual.

A pró-reitora de Extensão do UniFOA, Ana Carolina Callegario, enfatizou a relevância do selo e do trabalho do NExP (Núcleo de Experiência e Mundo do Trabalho), ao afirmar: “Ganhar esse selo representa a confirmação do comprometimento que a Pró-Reitoria de Extensão, junto com a FOA e UniFOA, tem em buscar a empregabilidade para os nossos alunos e desenvolver meios para fazer com que, além da excelência na capacitação profissional, a gente também tenha a possibilidade de colaborar com esses alunos para que eles se desenvolvam no mundo do trabalho”.

Núcleo de Experiência e Mundo do Trabalho do UniFOA

Programa de estágio oferecido pelo UniFOA, o NExP atua em perfeita sintonia com a honraria recentemente recebida. O núcleo desempenha papel crucial na construção da ponte entre os estudantes e as empresas, possibilitando que os alunos apliquem na prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Essa iniciativa visionária também responde às necessidades do mercado, atuando como uma plataforma intermediária entre os talentos acadêmicos e as oportunidades reais de emprego.

A conquista do selo e o sucesso do NExP são reflexos da colaboração entre o UniFOA e as empresas parceiras. Essa união estratégica fortalece o ecossistema educacional e profissional, criando um ambiente onde a teoria acadêmica se encontra com as necessidades do mercado real.

Sobre as empresas

A ABMES representa entidades mantenedoras de educação superior particular em todo o território nacional com o objetivo de engajá-las nas mais diversas instâncias e atuar na consolidação efetiva de seus pares. A Symplicity é referência mundial em empregabilidade e desenvolvimento profissional em Instituições de Ensino Superior (IES).

Foto: divulgação