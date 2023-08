Morreu, neste sábado (dia 26), aos 45 anos, o cantor Márcio André Nepomuceno Garcia, o MC Marcinho. Ele estava internado desde junho, no Hospital Copa D’Or, com um quadro de insuficiência cardíaca e renal. O paciente chegou a ter uma parada cardiorrespiratória por cerca de 14 minutos no dia 10 de julho e, três dias depois, recebeu um coração artificial, chamado de Dispositivo de Assistência Ventricular (DAV). O cantor era portador de cardiopatia e doença renal crônica.

O nome do artista chegou a ser inserido na fila nacional de transplante de coração, mas foi excluído devido à piora no quadro de saúde. De acordo com as regras do Sistema Nacional de Transplantes, o receptor deve ter condições mínimas para suportar uma cirurgia e receber o órgão.

Apelidado como Príncipe do Funk, MC Marcinho era um nome importante na música brasileira e ficou conhecido principalmente pelos hits “Rap do Solitário”, “Princesa”, “Glamurosa” e “Garota nota 100”.

Separado recentemente, Marcinho deixa quatro filhos.

