Após suspeitas de fraude, o governador Cláudio Castro determinou a anulação da primeira fase do concurso da Polícia Militar. As provas foram realizadas no último domingo (dia 27) em mais de 120 locais da Região Metropolitana do Rio. Na ocasião, cerca de vinte candidatos chegaram a ser presos.

De acordo com o governador, o certame não foi suspenso, mas os candidatos terão de fazer um novo exame em data ainda a ser definida.

Um processo de sindicância foi aberto pelo Governo do Estado para apurar falhas durante a aplicação da prova. A empresa responsável pelo concurso, o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), foi notificada.

O concurso da PM teve quase 120 mil inscritos para concorrer a 2 mil vagas.

