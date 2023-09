O município de Barra do Piraí, na região Sul Fluminense, ganhou o título de “Cidade do Audiovisual” no Estado do Rio de Janeiro. A homenagem foi oficializada através da Lei 10.102/2023, dos deputados Rodrigo Bacellar (PL) e Munir Neto (PSD), sancionada pelo governador em exercício, Thiago Pampolha, e publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (dia 18).

O título poderá ser utilizado nos símbolos, páginas e sinalizações oficiais do município. A evolução da cidade no setor do audiovisual, nos últimos anos, levaram Barra do Piraí obter projeção nacional e internacional, destaca o presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Rodrigo Bacellar.

“Não podemos desconsiderar a importância do marketing positivo que esse título traz para Barra do Piraí, pois tem efeito midiático automático, dada a característica da própria atividade. A visibilidade trará ainda mais benefícios para a cidade”, destaca o deputado Rodrigo Bacellar.

Em 2009, Barra do Piraí criava o seu Polo Audiovisual, como estratégia de desenvolvimento econômico e social. Mais de 30 produções audiovisuais foram atraídas para gravarem na cidade.

Através do projeto “Luz, Câmera, Educação!”, com oficinas de produção cinematográfica a alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio de escolas públicas e particulares da cidade, foram produzidos mais de 100 curtas metragens de ficção ao longo dos últimos anos.

O Festival Internacional Estudantil de Cinema de Barra do Piraí, criado em 2010, tornou-se o maior evento do gênero no país e alcançou repercussão internacional, levando Barra do Piraí a países como França, Cuba e Itália. E, em 2014, foi estabelecida uma parceria internacional com o Giffoni Film Festival, da Itália, realizado há mais de meio século. Desde 2015, Barra do Piraí representa o Brasil nesse festival, levando jovens estudantes para essa fantástica experiência.

O município foi ainda o primeiro e único do Brasil a conquistar um CVT – Centro Vocacional Tecnológico do Audiovisual pela Faetec, proporcionando cursos profissionalizantes gratuitos de roteirista, estilista, produção, direção de fotografia, edição, sonoplastia e animação 3D.

“Com todas essas realizações, Barra do Piraí já vinha sendo considerada a “Cidade do Audiovisual”, essa lei oficializa ao mesmo tempo em que proporciona maior visibilidade institucional e o reconhecimento oficial dos poderes Legislativo e Executivo do Estado do Rio de Janeiro”, conclui o presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar.

Foto: divulgação