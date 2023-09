O deputado estadual Munir Neto (PSD) presidiu nesta quarta-feira (dia 20) uma audiência pública com o tema: “A empregabilidade da pessoa com deficiência no mercado de trabalho”. Essa é a 3ª audiência pública Comissão da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, da qual Munir é membro efetivo.

O encontro, realizado na Câmara Municipal de Volta Redonda, marca a comemoração do Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, celebrado no dia 21 de setembro.

O presidente da Câmara, Paulo Conrado, parabenizou a iniciativa do deputado Munir, por ampliar a discussão de um tema tão emblemático e importante para a sociedade. Ele ainda ressaltou que as pessoas devem, de maneira efetiva, dar oportunidade de emprego para as pessoas com deficiência.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência de Volta Redonda, Pr. Washington, aproveitou a oportunidade para agradecer ao deputado e ao prefeito Antônio Francisco Neto por todos os serviços, programas e projetos para as pessoas com deficiência. “Eu tenho muito orgulho de estar secretário da Pessoa com Deficiência, essa pasta que tem em pouquíssimos municípios do nosso estado”, frisou.

O deputado Munir Neto falou sobre o seu projeto de lei que garante inclusão efetiva no mercado de trabalho para pessoas com deficiência e comemorou a participação de autoridades, representante de entidades e do público presente.

“Precisamos avançar na legislação. Não basta cumprir a Lei de Cotas. É preciso que haja uma inclusão efetiva e de mão dupla. Somente olhando individualmente para cada funcionário com deficiência é que a empresa poderá garantir seu crescimento profissional e promover a conscientização no ambiente corporativo”, destacou Munir.

A audiência contou com a presença dos vereadores de Volta Redonda, Paulo Conrado, Cacau da Padaria, Vander Temponi, Vampirinho, Duré, Lela, Fábio Buchecha e Paulinho AP. Além deles, o vereador de Piraí, Sena, e o secretário de Assistência Social de Barra Mansa, Fanuel Fernando.

Participaram do encontro, os seguintes palestrantes: Elizabeth Melo, coordenadora do Centro Dia para Pessoa com Deficiência de Volta Redonda; o auditor fiscal do Trabalho, Marcelo José Rodrigues de Freitas; o Sr. Humberto Lemos, gestor de relacionamentos do Supermercado Royal; e Alex Araújo, Procurador do município de Volta Redonda.

Foto: Divulgação