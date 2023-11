O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) protocolou nesta semana na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) projeto de lei que institui o Bilhete Único Intermunicipal (BUI) no Médio Paraíba. A proposta altera a Lei 5.628 de 29 de dezembro de 2009, que abrange somente a região Metropolitana, para incluir a região Médio Paraíba, com os 12 municípios: Barra Mansa, Barra do Piraí, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda.

“A região Médio Paraíba é um dinâmico Polo Industrial do Estado do Rio de Janeiro, abrigando diversas indústrias que empregam trabalhadores de diferentes municípios, assim como o setor de serviços e comércio. Também possui grande número de estudantes universitários, gerando deslocamentos intermunicipais que oneram os custos com transporte desses trabalhadores e estudantes. Para reduzir este custo, proponho a extensão do Bilhete Único Intermunicipal”, justificou o deputado.

Hoje, o valor da tarifa do Bilhete Único Intermunicipal, que é subsidiado pelo Estado do Rio de Janeiro com recursos do Fundo Estadual de Transportes, é de R$ 8,50. O benefício é destinado aos cidadãos cadastrados no programa BUI, com idade acima de cinco anos e máxima de 64 anos com renda mensal inferior ou igual a R$ 3.205,20. O bilhete é válido para todos os meios de transporte, podendo ser utilizado duas vezes ao dia.