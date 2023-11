A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) anunciou sua adesão ao Programa Empresa Cidadã, uma iniciativa que amplia os benefícios de licença-maternidade e paternidade para seus funcionários. Com a extensão por mais 60 dias, o prazo da licença-maternidade totalizará um período de 180 dias. A licença-paternidade também é estendida por 15 dias, além dos 5 dias previstos por lei, totalizando 20 dias de licença para os novos pais.

A medida valerá para todas as empresas do grupo CSN. Funcionárias grávidas e futuros pais/mães estão aptos a usufruir dessa extensão. No caso da licença-maternidade, a solicitação da extensão deve ser feita até o final do primeiro mês após o parto, sendo concedida imediatamente após a licença-maternidade de 120 dias. Quanto à licença-paternidade, a extensão deve ser solicitada no prazo de dois dias úteis após o parto, também sendo concedida imediatamente após a licença-paternidade de 5 dias.

A adesão ao programa, além de atender aos requisitos legais, está alinhada com as Metas Globais de Nutrição e com as metas da Agenda 2030 das Nações Unidas, e faz parte do compromisso da empresa na promoção de práticas inclusivas que beneficiem seus colaboradores e suas famílias.