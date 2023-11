Uma fã da cantora Taylor Swift morreu após passar mal no Estádio do Engenhão, no Rio, onde a artista se apresentou na noite dessa sexta-feira (dia 17), marcando o início de sua turnê ‘Eras Tour’ pelo Brasil. A vítima, Ana Clara Benevides, de 23 anos, era estudante de Psicologia e moradora de Rondonópolis, no Mato Grosso. A jovem chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Salgado Filho, mas não resistiu e morreu em razão de uma parada cardiorrespiratória.

Além da morte de Ana Clara, cerca de mil pessoas precisaram de atendimento médico em decorrência do intenso calor que fazia no local, que recebeu um público de 60 mil pessoas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima era de 39,1ºC. Pela manhã, em mais um recorde estabelecido pela atual onda de calor, o Rio de Janeiro registrou, às 10h20, a sensação térmica de 59,3°C.

Em suas redes sociais, a cantora lamentou a fatalidade. “Não posso acreditar no que estou escrevendo, mas venho comunicar a morte de uma fã pouco antes do meu show. Não consigo dizer o quão devastada estou por conta disso. Não serei capaz de falar sobre isso no palco, porque me sinto tomada pelo luto somente em pensar”, postou Taylor.



Na manhã deste sábado (dia 18), o prefeito Eduardo Paes também usou suas redes sociais para comentar a morte da universitária e informar que está tomando providências junto a produção do show. “Inaceitável a perda da vida de uma jovem ontem no show no Engenhão. Obviamente, ainda estamos apurando mais detalhes das circunstâncias do ocorrido. De qualquer forma, já determinei ao Chefe Executivo de Operações do município que exija providências junto a produção do show”, publicou o prefeito. O ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou apuração das denúncias de fãs sobre restrição ao acesso à água para os fãs.

Foto: Reprodução