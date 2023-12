O governador Cláudio Castro reservou um presente de Natal para todos os professores e demais servidores da Secretaria de Estado de Educação. Ao todo, mais de 60 mil docentes da ativa, profissionais de apoio e dos setores administrativos vão receber um bônus especial com recursos do Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). A gratificação especial foi anunciada nesta terça-feira (dia 12) pelo governador em reconhecimento à dedicação de todos aqueles que contribuem para a melhoria do ensino público na rede estadual.

A mensagem dispondo sobre o pagamento do bônus especial foi enviada pelo governador Cláudio Castro à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Esta é mais uma medida que reforça o compromisso do Governo do Estado com os servidores da Educação.

– Com responsabilidade e equilíbrio nas contas públicas, chegamos ao fim do ano de 2023 com um saldo excedente do Fundeb. Graças a isso, mais uma vez vamos reforçar o compromisso de valorizar os nossos profissionais da Educação, que tanto colaboram para a construção de um ensino digno e de qualidade. No início deste ano, eu disse que esse seria o ano da Educação. E não medimos esforços para isso – afirmou o governador Cláudio Castro.

O pagamento da gratificação é mais uma das ações que o Governo do Estado vem desenvolvendo para valorizar os profissionais da Educação. Uma das principais conquistas foi a garantia de que nenhum professor da rede estadual recebesse menos do que o piso nacional do magistério.

Em maio passado, por meio de decreto publicado no Diário Oficial, o governador Cláudio Castro autorizou o reajuste na remuneração de 36 mil professores da ativa, aposentados e pensionistas. Foi aplicado o valor do piso nacional de R$ 4.420 para uma jornada de 40 horas semanais, proporcionalmente, a todas as carreiras do magistério.

O reajuste também foi aplicado nos triênios dos servidores contemplados e pago a partir da folha salarial relativa ao mês de maio deste ano. Com a medida, a folha da Educação terá um impacto anual de R$ 150 milhões.

-A bonificação é resultado de um planejamento cuidadoso, dentro das métricas e da realidade da secretaria. São esforços persistentes para promover a qualidade e eficiência na gestão educacional. Reafirmo nosso comprometimento com a educação e o respeito aos professores, que desempenham um papel fundamental na formação de futuras gerações. Por isso, nosso agradecimento ao governador que concedeu esta gratificação especial a todos os servidores que estão na escola todos os dias para transformar vidas — afirmou a secretária de Educação, Roberta Barreto.

O governo já destinou mais de R$ 1 bilhão em benefícios para os profissionais do magistério. Em 2024, estão previstos mais R$ 900 milhões para a educação. Além disso, foi concedido 20% de recomposição para todos os servidores nos últimos dois anos.

Foto: Sandra Barros