Professores da Universidade Federal Fluminense, vinculados ao projeto Brazilian Research in Auto Industry (BRAIN), coordenado pelo professor Dr. Raphael Lima, estiveram na fábrica da Toyota em Sorocaba para acompanhar de perto as inovações desenvolvidas pela montadora, e sua atuação destacada na descarbonização e na neutralização de CO2, como estratégias relacionadas à redução das emissões de carbono e ao combate às mudanças climáticas, e também, o seu modelo de produção industrial que caracteriza-se pela ausência de estoques, pela flexibilização produtiva e pelo ritmo de produção que segue a demanda pelo produto, sistema que ficou conhecido como Just In Time.

A equipe de visita foi formada pelos professores Cristiano Monteiro, Lucas Afonso, Maria Carolina Barcellos, Paula Granato, Raphael Lima e Vinícius Henrique Brandão e teve início às 8:30h, quando foram recepcionados pela funcionária Natalya, que conduziu o Tour pela fábrica.

Natalya apresentou a trajetória da Toyota desde o seu surgimento como uma empresa do setor têxtil e descreveu a construção do TPS (Just in Time) e de outros processos que constituem o método japonês, a exemplo do Kanban e do Andon. A parte inicial da visita foi concluída com a apresentação de alguns modelos clássicos e atuais da empresa, bem como a questão da mobilidade, a exemplo do projeto da Toyota Woven City.

Segundo o professor Raphael Lima, a segunda parte do tour foi a visita às etapas da produção, começando pela funilaria, passando pela montagem (assembly plants), pintura e controle de qualidade. “A estamparia (aqui chamada de prensa) antecede a funilaria, mas não pudemos conhecê-la por estar em processo de manutenção. Recentemente, tivemos a oportunidade de conhecer a estamparia da Nissan, em Resende, que é bem complexa e constituída por duas prensas. A estamparia da Toyota, por sua vez, tem apenas uma”.

O doutorando Vinícius Brandão gostou do Projeto Woven City, projeto de uma cidade protótipo para um ambiente de teste para novas tecnologias e soluções de mobilidade, como carros autônomos, inteligência artificial e energia limpa. A ideia é criar uma cidade sustentável e inteligente, onde os moradores possam viver, trabalhar e experimentar as últimas inovações. Vinicius destacou no projeto da Woven City, “que será um laboratório vivo para testar e aprimorar essas tecnologias antes de implementá-las em outras cidades ao redor do mundo. O projeto tem como objetivo criar um ambiente urbano mais eficiente, seguro e sustentável para o futuro. É uma iniciativa muito interessante que promete transformar a forma como vivemos e nos deslocamos nas cidades”.

Dentre os temas de interesse dos pesquisadores do Brain/Uff, estão as estratégias das fabricantes de veículos para a sustentabilidade e mobilidade. Os pesquisadores puderam observar as iniciativas voltadas para descarbonização ou neutralização de emissão de CO2 em suas operações, o que inclui mudanças no processo produtivo e maior investimento em veículos elétricos e híbridos, assim como busca por tecnologias de baixa emissão de carbono e promoção de práticas de negócios sustentáveis em toda a sua cadeia de valor. A fábrica incorpora diversas práticas ambientais, como o uso de energia renovável, reciclagem de resíduos, e a minimização do impacto ambiental em suas operações e foi projetada para produzir o Toyota Etios, um modelo compacto que foi destinado tanto para o mercado interno brasileiro como para exportação para outros países da América Latina.