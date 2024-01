Na manhã desta segunda-feira (dia 1º), o vereador Edson Quinto (PL) assumiu a presidência da Câmara Municipal de Volta Redonda em uma cerimônia realizada na sede do parlamento municipal, no bairro Aterrado. Em seu discurso, Quinto expressou gratidão pela oportunidade e destacou a importância do momento para toda a comunidade que compartilha a crença no poder transformador da política.

O novo presidente ressaltou sua responsabilidade em enfrentar desafios complexos e demandas crescentes na cidade, citando o trabalho da Mesa Diretora anterior, comandada pelo vereador Paulo Conrado (PSD), e assumindo a responsabilidade de substituí-la. Um dos principais desafios destacados por Quinto é o Plano Diretor, enfatizando a necessidade de dedicar esforços para a sua aprovação.

O novo presidente da Casa Legislativa volta-redondense assumiu o compromisso de sua gestão ser marcada pelo diálogo, inclusão e compromisso inabalável com os interesses coletivos. Destacou ainda a importância de uma Câmara como espaço de debate construtivo, ação efetiva e representação legítima dos anseios da população.

“Tenham certeza que a Câmara Municipal de Volta Redonda, sob minha presidência, será um espaço de debate construtivo, de ação efetiva e de representação legítima dos interesses da população. Farei uma gestão comprometida com a transparência e a participação cidadã, buscando sempre a construção de soluções que beneficiem a todos”, afirmou Quinto.

Ao concluir seu discurso, o novo presidente expressou gratidão pela presença de todos e convocou a colaboração de todos para a construção de uma cidade mais justa, próspera e inclusiva. “Muito obrigado pela presença de todos. Juntos, podemos fazer de Volta Redonda um lugar ainda melhor para todos”, finalizou Edson Quinto.