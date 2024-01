O deputado estadual Munir Neto (PSD) reuniu, na manhã desta segunda-feira (dia 29), lideranças políticas de oito cidades do Sul Fluminens. Os objetivos do encontro foram: discutir o desenvolvimento da região, construir políticas públicas, ouvir as principais demandas da população do sul do estado e fortalecer o Partido Social Democrático, o PSD.

O encontro contou com a presença da deputada federal Laura Carneiro, que integra a Executiva estadual do partido.

“Fizemos essa reunião para conhecermos de perto os problemas que os municípios enfrentam. Nós estamos trabalhando muito para fortalecer o Sul Fluminense com todo apoio do governo do estado. É muito bom contarmos também com a força de grandes deputados federais, como a Laura Carneiro, que é uma trabalhadora e que faz muito por nossa região”, destacou Munir.

A deputada Laura Carneiro falou da importância de trabalhar por essa região ao lado do deputado Munir e do prefeito Neto.

“As lideranças do prefeito Neto e do deputado Munir na região são muito importantes. A construção do PSD está muito ligada a essa força. Para mim é uma honra estar ao lado dessas grandes lideranças políticas e junto com eles continuar trabalhando por essa região que eu conheço e me dedico muito”.

A reunião contou com as presenças do prefeito de Volta Redonda Antônio Francisco Neto, do ex-governador Luiz Fernando Pezão, do vereador de Piraí Alexsandro Sena, da vice-prefeita de Pinheiral professora Sediene Maia e do secretário de Educação do município Fernando Cabral, da secretária de Saúde de Rio Claro Maria Augusta, a ‘Guta’, do ex-prefeito de Quatis Bruno da Padaria e o Rogério Batista, dos ex-prefeitos de Paty do Alferes Rachid e Lúcia de Fátima Fernandes, a ‘Batata’, o ex-vice-prefeito de Barra Mansa Darquinho e da vereadora barrense Kátia Miki.

