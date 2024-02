O Volta Redonda realizou na manhã de quinta-feira (dia 22), o último treinamento visando seu próximo compromisso no Campeonato Carioca. Sob o comando do técnico Rogério Corrêa, a equipe se preparou no estádio Raulino de Oliveira antes de seguir para o Espírito Santo, onde enfrentará o Vasco, em partida válida pela 10ª rodada.

Na primeira etapa do treino, os jogadores passaram por sessões de alongamento e aquecimento sob a orientação da preparação física. Em seguida, o grupo foi para o campo, onde o técnico Rogério Corrêa conduziu atividades táticas, fazendo observações e ajustes. Os atletas também trabalharam finalizações e jogadas de bola parada.

Nesta sexta (dia 23), a delegação do Voltaço parte para o Rio de Janeiro, de onde embarcará para Cariacica-ES. Para o confronto contra o Vasco, o time terá os desfalques do zagueiro Augusto e do técnico Rogério Corrêa, ambos expulsos na última partida contra a Portuguesa. Além disso, o atacante Lucas Oliveira, emprestado pelo Vasco, não poderá atuar devido a uma cláusula contratual.

O Volta Redonda, atualmente na nona posição do Carioca com 9 pontos, enfrenta o Vasco no sábado (dia 24), às 17h30min, no estádio Kléber Andrade.

Liberados

A diretoria do Volta Redonda atendeu ao pedido do atacante Macário, de 22 anos, para deixar o clube, liberando o jogador. Macário estava no clube desde janeiro do ano passado e seu contrato iria até o final de abril deste ano. Antes de integrar o Voltaço, o jogador teve passagens pelo Olaria e pelas categorias de base do America-RJ e do Grêmio.

Além disso, na quinta-feira, o Volta Redonda confirmou o empréstimo do atacante Pedro Lemos para o Resende. A transferência tem como objetivo a disputa da Série A2 do Campeonato Carioca e da Copa Rio.

Foto: divulgação