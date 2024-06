Números atualizados do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) revelam um crescimento de 3,95% no eleitorado do Sul Fluminense nos últimos quatro anos, passando de 858.571 para 892.523 eleitores, um aumento de 33.952 votantes. Esse aumento expressivo, especialmente em municípios como Angra dos Reis, que teve um incremento de 7.887 eleitores, e Paraty, com 4.475 novos votantes, pode ter implicações importantes na configuração do poder político na região.

“Mudanças na demografia eleitoral podem ter força na reconfiguração do poder, a depender da mudança qualitativa que elas expressam. Os novos atores sociais que ingressam no jogo democrático já entram com alguma percepção prévia que vem da classe ou identidade a quem pertencem. Jovens, por exemplo, tendem mais a votar por mudanças”, afirma o historiador Adelson Vidal Alves.

Dessa forma, o aumento do número de eleitores, especialmente entre os jovens, pode sinalizar uma demanda por renovação e transformação no cenário político local. Municípios como Resende, que adicionou 5.407 eleitores, e Volta Redonda, com um crescimento de 3.789 votantes, exemplificam a tendência regional de uma base eleitoral crescente que pode estar inclinada a apoiar candidatos e políticas que promovam mudanças significativas.

Esse fenômeno ressalta a importância de entender as dinâmicas demográficas e suas influências nas eleições, já que o perfil dos novos eleitores pode impactar diretamente os resultados eleitorais e, consequentemente, a configuração do poder na região.