Guardas municipais de Volta Redonda prenderam nessa sexta-feira (dia 21), no bairro Vila Americana, um homem de 27 anos foragido da Justiça. Ele tinha anotações criminais por roubo e receptação. Ele também é suspeito de cometer furtos na cidade, entre eles o que ocorreu no último dia 15, na sede da Secretaria Municipal de Educação (SME), no bairro Niterói.

Na ocasião, um quadro de distribuição de energia elétrica foi depredado para a retirada de fios e uma escada de alumínio também foi levada.

O homem foi localizado após um trabalho do Setor de Inteligência da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) que contou com a análise de câmeras de monitoramento do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública).

O suspeito foi localizado pelos agentes da GMVR na Rua Argentina, sob o Viaduto Antônio Pedro da Costa. Ele estava na companhia de outro homem. Ambos possuem anotações criminais por roubo e furto, mas nenhum material ilícito foi encontrado.

Durante a abordagem, os guardas descobriram que contra um deles havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça em abril deste ano. Diante da situação ambos foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde apenas o que possuía o mandado de prisão em aberto ficou preso.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, enalteceu o trabalho executado pela Guarda Municipal que chegou até o foragido da Justiça.

“Graças aos nossos agentes da Guarda Municipal e ao Setor de Inteligência da corporação conseguimos obter sucesso em mais uma investida contra o crime. Sem dúvidas o investimento em tecnologia é um grande aliado, mas nada substitui o profissional e sua expertise. Gostaria de agradecer os inspetores Botelho e Saimon, o guarda Josué, a inspetora Nilsandra e os agentes Lima, De Souza, Pacheco, José Ricardo e Aldemir”, pontuou Luiz Henrique.

