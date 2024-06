Um Fiat Uno com placas de Duque de Caxias/RJ foi encontrado abandonado na manhã deste sábado (dia 22), na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. Por volta das 05h30, a Polícia Rodoviária Federal foi informada sobre um capotamento ocorrido na altura do km 280. No local, os agentes apuraram que o veículo havia capotado ficando imobilizado sobre o teto com parte sobre a faixa de desaceleração e canteiro lateral, próximo à saída do bairro Bocaininha.

Segundo a PRF, não houve interdição e nem congestionamento, já que o veículo não ficou sobre as faixas de rolamento. Não foi encontrado nenhum ocupante/responsável pelo carro, que foi abandonado no local após o acidente.

Em consulta aos sistemas disponíveis não foi verificado qualquer registro de roubo/furto ou qualquer outro ilícito para o referido veiculo, mas foi constatado que o último licenciamento ocorreu no ano 2010, além de pneus em mau estado e falta de alguns equipamentos obrigatórios. Desta forma, foram aplicadas as devidas multas pelas infrações de trânsito constatadas no valor total de R$ 683,93. O carro foi removido para o pátio da UOP FLORIANO.

Foto: Divulgação/PRF