O aplicativo do banco Nubank apresentou, na manhã desta quarta-feira (dia 17), certa instabilidade. Clientes relataram falha no login e problemas para concluir operações no internet banking.

Desde o início da manhã o site Downdetector, que monitora problemas em canais digitais, registrou ao menos 700 reclamações. O pico de relatos de falhas ocorreu às 10h52, com 719 reclamações.

“Lamentamos por isso e pedimos que tente entrar no aplicativo novamente mais tarde”, diz o post do banco.

Com informações do Metrópoles