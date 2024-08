Um caminhão carregado com vidros tombou na manhã desta quinta-feira (dia 8) na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. O acidente ocorreu por volta das 8h, na entrada do bairro Nova Primavera.

De acordo com informações preliminares, duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas para o Hospital São João Batista, onde estão recebendo atendimento médico. O estado de saúde das vítimas ainda não foi divulgado.

O fato gerou um breve congestionamento na área. Equipes de resgate foram acionadas e trabalham na remoção do veículo e liberação da via.

Foto: Reprodução/Redes Sociais