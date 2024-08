As Polícias Civis dos estados do Rio de Janeiro, Goiás e São Paulo deflagraram uma operação conjunta na madrugada desta quinta-feira (dia 8), denominada “Arremate”, visando desmantelar um esquema de estelionato eletrônico que causou um prejuízo de mais de R$ 600 mil a uma vítima em Goiás. A ação contou com a participação da 90ª DP (Barra Mansa), que cumpriu mandados de busca e prisão no bairro Vila Independência.

As investigações, conduzidas pela Polícia Civil de Goiás, identificaram a prática dos crimes de estelionato eletrônico e associação criminosa. A vítima, Guaraci Germano Gomes, de Goiás, foi induzida a realizar 12 transferências bancárias, totalizando R$ 612.927,20, entre os dias 18 e 25 de agosto de 2023. Ele acreditava estar arrematando 22 veículos por meio do site https://www.leilaomasterbr.org, que posteriormente se revelou fraudulento.

Durante a operação, foram expedidos 10 mandados de prisão e 11 mandados de busca e apreensão, distribuídos nos estados de São Paulo, Goiás e Rio de Janeiro. Dentre os mandados de prisão, oito foram cumpridos em São Paulo (SP), um em Santo André (SP) e um em Barra Mansa (RJ). A indiciada de Barra Mansa, apontada como beneficiária direta do crime e responsável por receber a quantia de R$ 50 mil, não foi localizada até o momento.

As diligências continuam e a polícia trabalha para capturar todos os envolvidos e recuperar os valores desviados.

