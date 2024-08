O PSB de Volta Redonda anunciou nesta segunda-feira, dia 12, em uma coletiva de imprensa, o nome de Maria Adélia Mezzabarba de Carvalho como pré-candidata a vice-prefeita pela legenda. Ela irá compor a chapa encabeçada por Arimathéa. O anúncio foi feito com a presença do vice-presidente estadual do PSB, deputado Jari Oliveira; do presidente municipal do partido, Valnei Saturno; e do vereador Raone Ferreira.

Pré-candidato a prefeito, Arimathéa destacou feitos de Adélia Mazzabarba em sua passagem como servidora pública, diretora de departamento e secretária de Esporte e Lazer. “Foi Adélia quem ajudou a criar a Olímpede (Olimpíada da Pessoa com Deficiência), a estruturar o programa de atividade física para pessoas da terceira idade, além de ter sido diretora na Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais)”, pontuou o pré-candidato.

“O PSB está em festa nesta tarde. Com muita alegria receber a Adélia nessa caminhada. A nossa chapa chega para propor políticas públicas para o povo de Volta Redonda, com a população no centro dos debates”, disse, ressaltando a atuação de Mezzabarba como ex-atleta, professora e atuação juntos a Pessoas com Deficiência (PCDs).

O vereador Raone Ferreira, que também participou da coletiva, também elogiou a escolha de Adélia Mezzabarba como pré-candidata a vice. “O PSB acerta em colocar essa candidatura. São dois professores na mesma chapa, o que demonstra o comprometimento com a educação. Arimathéa e Adélia compartilham da mesma visão de mundo, do combate a desigualdade e a melhoria da vida de quem mais precisa”, afirmou.

O deputado estadual Jari disse que Adélia era a vice-prefeita dos sonhos do PSB. “Como vice-presidente estadual do partido, fico muito feliz em ajudar o PSB nessa construção de um projeto para Volta Redonda. Temos questões a serem melhoradas na cidade, como o transporte público, a poluição, o ensino em tempo integral, entre outros. E tenho certeza que Arimathéa e Adélia estão preparados para os desafios que se apresentarão e estarão no segundo turno dessa eleição”, pontuou Jari.

Em sua fala, Adélia Mezzabarba relembrou sua infância em Tombos (MG) e a chega em Volta Redonda quando tinha 18 anos. Destacou os aprendizados que teve durante anos de atuação no serviço público e disse que coloca esses conhecimentos agora em prol da cidade. “Eu tenho obrigação de colocar minha produção intelectual em prol de nossa cidade. Quero junto com o Arimathéa fazer muito por nossa cidade, melhorar a qualidade de vida da nossa população. Acredito nesse desafio, o Arimathéa tem experiência comprovada e fico muito feliz de estar me unindo a pessoas de bem”, declarou.

A vice-prefeita

Maria Adélia Mezzabarba é professora, funcionária pública concursada da prefeitura de Volta Redonda (aposentada), graduada em Educação Física e Pedagogia, com pós-graduação em Educação Especial, em Gestão e Marketing Esportivo e Desenvolvimento da Pessoa Humana.

Trabalhou na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Volta Redonda (APAE-VR), dirigindo o Departamento de Ensino Especializado e na Assessoria Técnica à Diretoria Executiva.

Como funcionária da secretaria Municipal de Esporte e Lazer da Prefeitura de Volta Redonda, ocupou as funções de Chefe de Divisão, Chefe de Departamento e Secretária Municipal, estando a frente de vários projetos com destaque para elaboração e implantação do Programa de Esporte e Lazer para PPD (Pessoas Portadoras de Deficiência), o qual tem como destaque a Olímpede e implantou o programa de Atividade Física e Lazer para Terceira Idade.

Atualmente é diretora-geral de uma empresa que atua na área de atenção à saúde, diretora da Associação Comercial e Membro do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal da Aciap-VR.