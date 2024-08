A fim de levar ainda mais alento à estadia dos internados e seus acompanhantes, a direção do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (o Hospital do Retiro), em Volta Redonda, costuma celebrar com eles datas especiais com o Dia das Mães, Natal, Dia das Crianças – e com o Dia dos Pais não poderia ser diferente: nesse domingo (dia 11), 35 pacientes receberam lembranças para comemorar a data, o que levou alegria para quem precisou passar a ocasião na unidade hospitalar.

Um dos pais internados no Hospital do Retiro, Domingo Mendes Brito, de 84 anos, estava acompanhado do filho André quando recebeu seu presente. “Estou me sentindo bem e feliz. Estou sendo bem tratado, e, apesar de hospitalizado, estou feliz nesse Dia dos Pais, porque meu filho André veio do Rio para ficar comigo de acompanhante nesse dia.”

“É um privilégio estar com ele, mesmo no hospital, pois o pai é um exemplo para os filhos”, acrescentou André.

Internado desde sexta-feira (dia 9), Nilson Benedito de Souza, 68 anos, contou que tem seis filhos e nove netos, e que estava muito emocionado por receber uma lembrança do hospital no Dia dos Pais. “Estou sem palavras. Eu amo muito meus filhos e netos, tenho muito orgulho de todos”, disse ele, que tem um filho (Max) que trabalha no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) do Munir Rafful, e estava acompanhado por outro filho, Macdeivision.

Outro internado homenageado nesse domingo foi Antônio Fernando Rodrigues de Carvalho, também de 68 anos. “Tenho dois filhos e três netos, estou sendo bem tratado e emocionado pelo meu filho Renan estar aqui nesse dia. Meus filhos são minhas bênçãos na vida.”

A diretora do Munir Rafful, Marcia Cury, falou da importância da humanização no atendimento para a qualidade do tratamento: “eles ficam muito felizes com essa lembrança numa data que é tão especial, e que eles passam longe da maioria dos familiares. Não só eles, mas os seus parentes elogiaram a iniciativa”, declarou.

Fotos de divulgação.