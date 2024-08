A Polícia Civil investiga um duplo homicídio ocorrido na noite de quinta-feira (dia 16), em Barra Mansa. Duas mulheres, ainda não identificadas, foram encontradas mortas a tiros no bairro Moinho de Vento, sob o viaduto da Rodovia Presidente Dutra. O local é utilizado para acesso ao bairro.

De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, uma das vítimas estava grávida, o que torna o crime ainda mais brutal. A perícia esteve no local e recolheu 15 estojos de munição e um projétil, evidências que serão cruciais para as investigações.

Os corpos foram removidos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda para identificação.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca entender a motivação do crime e identificar os responsáveis.