A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) do Rio participa de mais uma Semana de Mobilização Nacional de Identificação de Pessoas Desaparecidas. A campanha tem início nesta segunda-feira (dia 26), quando 11 postos de Polícia Técnico-Científica do Estado do Rio estarão coletando material genético de familiares de desaparecidos para posterior cruzamento no banco de perfis genéticos.

A iniciativa é liderada nacionalmente pelo Ministério de Justiça e Segurança Publica (MJSP) e, no Rio, é conduzida pela Polícia Civil por meio do Departamento-Geral de Polícia Técnico-Científica (DGPTC) e da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

O objetivo da campanha é cruzar as amostras coletadas dos familiares com dados genéticos de pessoas encontradas vivas ou falecidas, e que estão com identidade desconhecida nos bancos. Os perfis serão inseridos no banco estadual, que está integrado ao nacional. A busca é automática e incessante.

Podem doar pais, filhos ou irmãos biológicos do desaparecido. É preciso levar documento de identificação com foto, além do número do registro de ocorrência do desaparecimento. Caso não haja, o familiar será encaminhado para uma delegacia de polícia para a realização.

A coleta vai até sexta-feira (30/08), das 9h às 17h, em 11 unidades. Confira os endereços: