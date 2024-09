O candidato do PSB à prefeitura de Volta Redonda, Arimathéa, se encontrou nesta sexta-feira, dia 27, com o vice-presidente do Brasil e Ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckimin, do mesmo partido. Os dois se encontraram e gravaram vídeos para a campanha do volta-redondense.

Alckimin destacou a importância de Volta Redonda para a economia brasileira e colocou o Governo Federal a disposição para ajudar o município.

“Quero saudar o Arimathéa pelo seu programa de governo, priorizando o emprego, o desenvolvimento e o fortalecimento de toda cadeia industrial de Volta Redonda, uma das principais cidades do país. Conte conosco e com o seu trabalho para que nós possamos servir a Volta Redonda”, destacou o vice-presidente.

Arimathéa, por sua vez, destacou a importância de fortalecer o desenvolvimento industrial da cidade, mas sempre com foco em um crescimento econômico sustentável.

“A gente está com a confiança de que juntos poderemos avançar muito. Nossa candidatura chegando à prefeitura e com e com apoio do Governo Federal, vamos colocar Volta Redonda no Século 21. Precisamos de um desenvolvimento industrial moderno, contemporâneo e com compromisso de sustentabilidade de toda a região”, destacou.

Debatendo o desenvolvimento

Na noite de quinta-feira, dia 26, o candidato a prefeito Arimathéa e a candidata a vice-prefeita, Maria Adélia Mezzabarba, participaram do Painel Eleitoral organizados por entidades empresariais de Volta Redonda, em especial a Aciap-VR. O encontro foi no auditório da Universidade Geraldo Di Biase. “Foi um importante momento para a gente apresentar nossas propostas para uma Volta Redonda nova, moderna e de fato no Século 21”, destacou.