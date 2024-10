A CCR RioSP anunciou que fará apenas uma detonação de rochas na Serra das Araras nesta semana. A ação está programada para esta quarta-feira (dia 23) e faz parte das obras em andamento na região desde junho deste ano. Até o momento, já foram removidos 28 mil metros cúbicos de material rochoso.

Para garantir a segurança durante o procedimento, a pista de subida da Serra das Araras, no km 226, será fechada temporariamente entre 14h e 16h. No entanto, a pista no sentido Rio de Janeiro continuará operando normalmente durante o período de detonação.

A CCR RioSP também reforça a importância dos motoristas se manterem informados. Para isso, basta baixar o aplicativo “CCR Rodovias” e ativar o botão de notificações, garantindo alertas sobre as operações de detonação.

Motoristas que utilizam a rota devem planejar seus trajetos com antecedência para evitar transtornos durante o fechamento temporário da via.

Foto: Divulgação