A Polícia Federal deflagrou, nesta manhã (dia 22), a Operação Injection para combater a prática de fraudes em financiamento de veículos por parte de uma organização criminosa atuante no estado do Rio de Janeiro.

Na ação de hoje, coordenada pelo Grupo de Investigações Sensíveis da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários (GISE/DELEFAZ) e apoiada pela Delegacia da PF em Volta Redonda/RJ, policiais federais cumprem cinco mandados de busca e apreensão nos municípios de Barra Mansa e Rio de Janeiro.

A deflagração foi resultado de investigações que apuraram um prejuízo de aproximadamente R$ 1 milhão para uma empresa de crédito e financiamento, a qual registrou notícia-crime que deu origem ao trabalho investigativo da Polícia Federal para combater crimes contra o sistema financeiro nacional.

As fraudes apuradas se inserem na modalidade “Injection”, em que informações de biometria facial e dados pessoais de terceiros são validados no sistema dos bancos e instituições financeiras para a aquisição de financiamentos veiculares. Isso se dá sem que os proprietários dos veículos e o contratante do financiamento tenham conhecimento acerca da utilização dos dados e veículos nas contratações fraudulentas.

Alem do crime de associação criminosa, os investigados responderão pelo crime de obtenção de financiamento mediante fraude, previsto no artigo 19 da Lei 7.492/86, cujas penas somadas podem chegar até os 9 anos de reclusão.