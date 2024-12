O vereador Edson Quinto, de Volta Redonda assume, em 1º de janeiro, seu sétimo mandato consecutivo na Câmara Municipal, consolidando uma trajetória política iniciada em 2001. Reeleito nas eleições de 6 de outubro de 2024 com 2.571 votos, Quinto foi o sétimo vereador mais votado da cidade.

O parlamentar atribuiu essa nova vitória ao trabalho contínuo pelas comunidades e ao desenvolvimento de projetos de grande alcance social. Ele destacou que sua atuação sempre foi pautada pela proximidade com a população, buscando levar as demandas ao Executivo e atuando como um interlocutor para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. “Estar por mais uma legislatura na Câmara é motivo de muito orgulho, mas também sei da responsabilidade que tenho com a população de Volta Redonda, e vou continuar trabalhando para fazer o melhor”, afirmou Edson Quinto.

Entre os projetos de destaque em seus mandatos anteriores, Quinto mencionou a Lei 6.298/2023, que institui a “Semana de Prevenção e Combate ao Racismo” no município, e a Lei 6.306/2023, que autoriza o Poder Executivo a conceder desconto ou isenção de tributos aos munícipes que adotem animais. Além disso, ele foi responsável por proposições como a criação do aplicativo “Chama o Samu” e a determinação de que praças e parques públicos tenham áreas para socialização de cães.

Edson Quinto também ressaltou sua experiência na presidência da Câmara Municipal, cargo que ocupou por três vezes, e manifestou disposição para assumir a função novamente, caso seja a vontade dos colegas vereadores. Além disso, o vereador enfatizou a importância de manter uma relação de respeito e diálogo com o Executivo municipal, visando avanços que beneficiem a população de Volta Redonda. “Sempre priorizei o diálogo para que possamos construir uma cidade ainda melhor para todos”.

Edson Quinto se prepara para iniciar a legislatura 2025-2028, reafirmando seu compromisso com a comunidade e a continuidade de projetos que promovam o bem-estar social e o desenvolvimento da cidade. “Muitos dos meus projetos foram feitos após escutar a população, saber de suas necessidades, e vou continuar assim”.