Em sessão solene realizada no plenário da Câmara de Vereadores, Neto tomou posse para o seu sexto mandato. Ao lado de seu vice, Sebastião Faria, e dos 21 vereadores eleitos, o chefe do Executivo afirmou, em seu discurso, que continuará trabalhando por Volta Redonda. “O que nos move para estar aqui pela sexta vez é o sentimento de amor e compaixão por Volta Redonda. Foi esse amor que nos motivou a trabalhar incansavelmente na reconstrução da cidade nestes últimos quatro anos. Hoje, a situação é muito diferente e muito melhor do que aquela que encontramos em 2000”, afirmou Neto.

O prefeito também sobre os desafios que encontrou em seu último mandato. “Quando assumimos, prometemos entregar dois hospitais em pleno funcionamento e obras importantes em andamento. Hoje, ao olharmos para trás, vemos que tudo foi cumprido. Nosso compromisso continua, e agora queremos enfrentar nosso maior desafio: fazer de Volta Redonda a cidade com a melhor saúde pública, a melhor segurança pública e a melhor educação pública do país”, destacou.

Neto também agradeceu o apoio do governador, Claudio Castro, e da Câmara de Vereadores, fundamentais para a realização de suas metas. “Volta Redonda merece nosso melhor. Nosso compromisso é fazer desta cidade um lugar cada vez melhor para se viver”, finalizou.