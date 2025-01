A Polícia Federal prendeu, na madrugada desta quinta-feira (dia 30), dois homens e apreendeu 11 fuzis durante uma operação na RJ-127, na altura de Paracambi, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A ação foi conduzida pela Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) da PF/RJ.

Os policiais federais localizaram e abordaram dois veículos suspeitos – um carro e uma motocicleta – que transportavam o armamento em três bolsas. Ao todo, foram apreendidos oito fuzis calibre 5.56 e três fuzis calibre 7.62, além dos veículos utilizados no transporte das armas.

De acordo com as investigações preliminares, o arsenal teria como destino o Complexo da Penha, comunidade controlada pela maior facção criminosa do Rio de Janeiro.

A ação teve início após levantamentos de inteligência da DRE indicarem que um indivíduo estaria transportando material ilícito na região. Durante as diligências, os agentes identificaram os veículos e realizaram a abordagem, localizando as armas e efetuando a prisão em flagrante dos homens: um natural de Minas Gerais e outro do Rio de Janeiro. Este último – preso no último dia 16 por tráfico de drogas – estava em liberdade provisória desde o dia 18 de janeiro.

Após a lavratura dos auto de prisão em flagrante, os presos foram encaminhados ao sistema prisional e responderão por comércio ilegal de arma de fogo, cuja pena pode ultrapassar 12 anos de reclusão, além de outros crimes que possam surgir no decorrer da investigação.

Foto: Divulgação