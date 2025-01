A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou na quarta-feira (dia 29), no trecho da Rodovia Presidente Dutra que passa pelos municípios de Resende e Itatiaia, a operação “Peso Legal”, com o objetivo de combater o transporte irregular de cargas com excesso de peso. A ação, conduzida pela equipe de reforço da 7ª Delegacia da PRF, visa preservar a segurança das rodovias e evitar danos à infraestrutura da estrada, que pode ser prejudicada por veículos sobrecarregados.

De acordo com a PRF, o transporte com excesso de carga pode acarretar diversos riscos, como a deterioração do asfalto e o comprometimento da segurança dos veículos. O excesso de peso sobrecarrega a estrutura dos caminhões, o que pode prejudicar a estabilidade e dirigibilidade, além de comprometer o sistema de freios e até danificar o chassi do veículo, podendo até resultar em acidentes graves.

Apesar das condições climáticas adversas, com chuvas no período, que dificultaram a fiscalização e a abordagem dos motoristas, a operação teve resultados significativos. Durante a ação, foram identificadas 6 toneladas de carga excedente sendo transportadas de forma irregular. Além disso, 30 multas foram aplicadas por diversas infrações de trânsito, e um caminhão, que transportava placas de granito, foi removido para o pátio devido a irregularidades constatadas durante a fiscalização.

Foto: Divulgação/PRF