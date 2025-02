Uma colisão lateral envolvendo duas carretas ocorrido na manhã desta quarta-feira (dia 12) na descida da Serra das Araras está causando sérios transtornos no trânsito no sentido Rio. Segundo a CCR RioSP, há retenções entre os quilômetros 239 e 229, com congestionamento intenso na pista expressa.

Ainda de acordo com a concessionária, a pista já foi liberada, mas o impacto do acidente continua a afetar o trânsito para quem segue para a capital fluminense.

Há equipes em atendimento no local e motoristas são orientados a redobrar a atenção e a paciência.

Foto: Reprodução/Redes Sociais