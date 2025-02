Um grave acidente envolvendo dois ônibus da Viação Agulhas Negras, uma van escolar e um carro de passeio ocorreu na manhã desta quarta-feira (dia 12) na Rua João Xavier Itaboraí, no bairro Boa Vista II, em Barra Mansa. De acordo com as primeiras informações, um dos ônibus perdeu os freios e colidiu frontalmente com o outro, também da mesma empresa.

Além dos ônibus, uma van escolar que transportava crianças também se envolveu no acidente, e um carro de passeio bateu na traseira de um dos coletivos. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o caos no local, com crianças chorando e passageiros bastante assustados com a sequência de batidas. Algumas vítimas apresentaram ferimentos leves e foram atendidas emergencialmente na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro, que fica nas proximidades do ocorrido. Ainda não há informações oficiais sobre a gravidade das lesões.

A dinâmica exata do acidente ainda está sendo investigada, mas relatos preliminares indicam que o problema nos freios de um dos ônibus foi a causa do choque.

Equipes de emergência foram mobilizadas para o local.

Foto: Reprodução/Redes Sociais