A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (dia 12), a Operação Mega com o objetivo de apurar a prática dos crimes de armazenamento e compartilhamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil na rede mundial de computadores.



Na ação de hoje, policiais federais da Delegacia de Polícia Federal em Volta Redonda cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, localizada no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. O mandado judicial foi expedido pela 2ª Vara Federal de Volta Redonda.



A investigação foi iniciada quando policiais federais detectaram que o suspeito disponibilizava arquivos contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil em um site aberto na internet.



Durante cumprimento do mandado, os policiais federais apreenderam três notebooks, três celulares, um IPAD e um HD de armazenamento, que serão submetidos à perícia técnica criminal.



O investigado, de 53 anos, responderá pelos crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B do ECA – Armazenamento e compartilhamento de conteúdo pornográfico infantil. Se somadas, as penas podem chegar a 10 anos de prisão.



Vale ressaltar que o mero ato de armazenar mídias contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil, mesmo sem o compartilhamento do material, já configura crime hediondo e não permite o arbitramento de fiança.