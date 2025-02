As obras do Pátio de Manobras seguem avançando em Barra Mansa. A pavimentação de um trecho da Rua Eduardo Junqueira, no Centro, está sendo concluída nesta sexta-feira, dia 21. A execução das obras é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com supervisão da Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano.

Nesta etapa, os trabalhos se concentram em drenagem e pavimentação de um novo acesso ao município, que trará uma nova cara para a mobilidade urbana de Barra Mansa.

– Estamos muito felizes com o andamento das obras. A Rua Eduardo Junqueira faz parte do projeto de readequação ferroviária, uma vez que fará a ligação da nova avenida ao viaduto. Nesta fase, a via está recebendo o serviço de drenagem, realizado em parceria com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM), além de trabalhos de pavimentação. E, assim como a Avenida Roosevelt Brasil, esse trecho também receberá serviços de paisagismo, novas calçadas e iluminação de LED – afirmou o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos.

Além dos trabalhos na Rua Eduardo Junqueira, em breve Barra Mansa terá a conclusão do viaduto do bairro Barbará. “Atualmente a empresa responsável pela obra também está concentrada na recuperação da alça de acesso ao viaduto, próximo à entrada da empresa Saint-Gobain, e na conclusão do outro trecho que foi parcialmente construído. Seguimos acompanhando para que tudo seja concluído dentro das nossas expectativas”, acrescentou Eros.

O prefeito Luiz Furlani comemorou o avanço do Pátio de Manobras. “Essa é uma obra histórica e muito importante. Nesta semana estive em Brasília e garanti a finalização da obra, através do compromisso firmado pelo ministro dos Transportes em exercício, George Santoro. Estou muito feliz com o avanço que está revitalizando a área da Rua Eduardo Junqueira e trazendo dignidade para os moradores que não aguentavam mais viver naquela condição”, afirmou Furlani.